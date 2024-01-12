السفارة الروسية بالقاهرة: عضوية مصر في البريكس دليل على تعزيز العلاقات مع روسيا

قالت السفارة الروسية، إنّ توقيع مصر على اتفاقية بريكس يُعزز العلاقات مع روسيا ويضمن الأمن الغذائي المصري من خلال العملة المحلية، وفق ما جاء في البيان.

وجاء في البيان، أنّ انضمام مصر الى هذه المجموعة، كمستورد رئيسي للقمح إلى جانب الصين، سيؤدي إلى تحقيق الموازنة بين حجم استهلاك وإنتاج الحبوب داخل بريكس، لافتًا إن توازن الميزان التجاري داخل مجموعة بريكس سيؤدي إلى عقد الصفقات وإجراء المعاملات بالعملات الوطنية.

كما أكد البيان، أنّ ذلك منأولويات الرئاسة الروسية الحالية في بريكس، وهو ما يضع الأساس لإنشاء بورصة بريكس الداخلية التي تفتح الفرصة للتأثير على الأسعار العالمية.

وختم البيان، بأنّ ذلك سوف يُسهل على الأصدقاء المصريين شراء المنتجات الزراعية من موردين موثوقين من روسيا، وذلك بتكلفة معقولة دون الارتباط بالدولار الأمريكي ودون النظر إلى الآليات المالية واللوجستية التي يسيطر عليها الغرب.