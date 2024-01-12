ارتفاع أسعار الذهب منتصف تعاملات الجمعة 35 جنيهًا للجرام

الجمعة 12/يناير/2024 - 03:24 م

ارتفعت أسعار الذهب فى منتصف تعاملات اليوم الجمعة، بعدما ارتفع داخل محلات الصاغة بمقدار 35 جنيهًا. وتجاوز سعر الجرام من عيار 21، الأكثر انتشارًا، حاجز الـ 3225 جنيها للبيع 3250 جنيها للشراء. أما سعر أوقية الذهب، فقد وصل إلى نحو 114.204 ألف جنيه للبيع و115.3 ألف جنيه للشراء، بينما وصل سعر كيلو الذهب إلى نحو 3.67 مليون جنيه للبيع و3.9مليون جنيه للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 حوالي 3640 جنيها للبيع 3700 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 2730 جنيها للبيع 2800 جنيه للشراء. أما الجنيه الذهب، فقد بلغ نحو 25،760 شراء 26،000 ألف جنيه للشراء، وسُجل سعر عيار 14 حوالي 2123 جنيه للبيع و2143 جنيه للشراء.



وفيما يتعلق بالمعاملات الدولية، ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.11%، أي بمقدار 2.41 دولار في الأوقية، حيث سجلت 2026 دولار و720 سنت. وبلغت قيمة تداولات الذهب نحو 188.568 ألف دولار، مع ارتفاع نطاق أوقية الذهب إلى 2045 دولار.