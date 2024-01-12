غانا.. النجوم السوداء تسعى لاستعادة بريقها فى "كوت ديفوار"

رغم صدمة غياب أكثر من نجم بارز بسبب الإصابات، يتطلع منتخب غانا إلى تصحيح المسار واستعادة بريقه من جديد على الساحة الأفريقية عندما يخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا المقرر انطلاقها غدا السبت في كوت ديفوار

وأوقعت قرعة البطولة، المنتخب الغاني ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات مصر والرأس الأخضر وموزامبيق

ويستهل المنتخب الغاني، الذي يدربه الآيرلندي كريس هيوتون، مشواره في البطولة بلقاء منتخب الرأس الأخضر يوم 14 يناير، ثم يلتقي منتخبي مصر وموزامبيق يومي 18 و22 من الشهر نفسه

وتستعرض بالبوابة نيوز موقف متنخب غانا، والتى وقع في المجموعة الثانية حيث يلتقى مع منتخب مصر فى المباراة الثانية فى تمام الساعة العاشرة مساء يوم الخميس الموافق 18 يناير الجاري، بينما يستهل مبارياته أمام الرأس الأخضر يوم الأحد الموافق 14 يناير فى تمام الساعة العاشرة مساء، بينما يختتم مبارياته يوم الاثنين الموافق 22 يناير فى تمام الساعة العاشرة مساء.



منتخب غانا يحقق الفوز في 4 بطولات

يشارك منتخب غانا للمرة الـ 24 فى تاريخه، حيث شارك فى 23 بطولة منذ انطلاق بطولة كأس أمم افريقيا والتى تم تنظيمها عام 1957، ولم يشارك منتخب غانا فى أول 3 بطولات، بينما شارك فى أول بطولة له عام 1963، وحقق الفوز بها، كما حقق البطولة التالية 1965، وحقق البطولة 4 مرات جاءت أعوام 1963 و1965 و1978 و1982، وصعد الى المباراة النهائية فى 4 مرات متتالية أعوام 1963 و1965 و1968 و1970.



صعد البلاك ستار 12 مرة للمربع الذهبي

حصل على مركز الوصيف في 5 بطولات أعوام 1968 و1970 و1992 و2010، و2015، بينما حقق المركز الثالث فى بطولة 2008، وحقق المركز الرابع فى بطولات أعوام 2012 و2013 و2017، بينما صعد الى المربع الذهبي 12 مرة.



أخطر لاعبي منتخب غانا

ومن أخطر لاعبي منتخب غانا والذى سوف يتلقى منتخب مصر فى المباراة الثانية من المجموعة يوم الخميس الموافق 18 يناير، كل من توماس بارتي لاعب فريق أرسنال ومحمد قدوس لاعب فريق وست هام، ولامبتي لاعب فريق برايتون، ودانيال أمارتي لاعب بشكتاش، وأنطوان سمينيون لاعب فريق بورنموث، وإينياكي ويليامز، لاعب أتلتيك بلباو الإسباني.



قائمة منتخب غانا

وضمت قائمة منتخب غانا 27 لاعبا وهم: في حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري، جوزيف ولاكوت، لورانس أتي زيجي، الدفاع: أليدو سيدو، دينيس أودوي، كينجسلي شنيدلير، جيدون منساه، عبدول فاتاو، نيكولاس أوبكو، دانيال أمارتي، ساليسو محمد، ألكسندر دجيكو، الوسط: بابا إدريسو، إليشا أويسو، عبدول ساليس، ريتشموند لامبتي، محمد قدوس، أندري أيو، رانسفورد كونيجسدورفر، خط الهجوم عثمان بوكاري، جوزيف بانستل، جوردان أيو، إرنست نوماه، إينياكي ويليامز، أنطوان سيمينيو، جوناثان سواه.

