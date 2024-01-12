الهلال الأحمر يكشف تفاصيل حركة العبور عبر معبر رفح خلال يومي الخميس والجمعة

أكد الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الاحمر المصري بشمال سيناء أن مطار العريش الدولي قد أستقبل 480 طائرة مساعدات فلسطينية منذ 12 أكتوبر الماضي من بينها 391 طائرة حملت أكثر من 12.5 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة، مقدمة من 50 دولة عربية واجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 89 طائرة حملت وفود رسمية وتضامنية عربية ودولية.

وأضاف أن مطار العريش قد استقبل طائرة مساعدات من دولة قطر وحملت على متنها 26.5 طنًا من المواد الغذائية وطائرة مساعدات من دولة تركيا وحملت علي متنها 3 أطنان من الادوية والمواد الغذائية وطائرة ثانية من تركيا وحملت علي متنها 9 أطنان من الادوية و طائرة من إيطاليا حملت علي متنها 48 طبيبًا من الأطباء الايطاليين العاملين في المستشفى الميداني الإيطالي في ميناء العريش وطائرة فرنسية حملت علي متنها 40 طبيبًا من العاملين في المستشفى الفرنسي العائم بالعريش.

وقال إنه وصل امس الخميس، إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة 366 شخصًا من بينهم 13جريحا و3 مرضى و20 مرافقًا و140مواطنًا فلسطينيًا و145 أردنيًا و8 أشخاص من الأمم المتحدة و19 اماراتيًا وشخصين من منظمة أطباء بلا حدود و16 شخصًا من الهيئة الطبية الدولية.

وأضاف أنه غادر الأراضي المصرية إلى قطاع غزة 31 شخصًا من بينهم مواطنين فلسطينيين و22 اماراتيًا و6 أشخاص من منظمة أطباء بلا حدود وجثة مواطن توفي أثناء تلقيه العلاج في المستشفيات المصرية

كما جهزت الجهات الطبية بشمال سيناء إجراءات استقبال 31 مصابًا فلسطينيا منقولين من قطاع غزة من خلال معبر رفح البري.

وأكد المصدر بمعبر رفح البري أنه جاري إدخال 240 شخصا من أصحاب الجوازات الأجنبية والمصريين فضلا عن تجهيز أكثر من 90 شاحنة مساعدات لتوجيهها إلى معبر العوجة وتسليمها للجانب الفلسطيني.