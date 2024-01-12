غدًا.. 3 معارض تشكيلية في "ضي" الثقافي

يواصل أتيليه العرب للثقافة والفنون “ضي” برئاسة الناقد هشام قنديل نشاطه التشكيلي في مطلع العام الجديد حيث ينظم غدا ثلاثة معارض تشكيلية للفنانين مكرم الطويل وأنيس الزغبي وحمدي محمود وتستمر هذه المعارض لمدة ثلاثة أسابيع.

ويأتي معرض مكرم الطويل بعنوان “من وحي النوبة” وأعماله معظمها مستلهمة من النوبة الجميلة ببيوتها وزخارفها وناسها الطيبيين برؤية جمالية متفردة يتجاوز فيها الوصفية والمحاكاة متسما أدائه بالعفوية والبساطة.مع قدرة ادائية عالية وألوان بديعة والفنان مكرم ينتمي الي جيل الستينيات وهو مقل في مشاركاته التشكيلية وعمل لفترة طويلة في التلفزيون المصرى.

المعرض الثاني للفنان أنيس الزغبي بعنوان “رؤية” ويقدم فيه الفنان معظم المراحل التي مر بها بداية من الواقعية ومرورا بالتجربدية كما يقدم فيها تجربة الحروفية وتتسم أعماله بحرفية الأداء وامتلاكه التام لادواته التشكيلية ومعظم لوحات مستلهمة من البيئة الشعبية والتراث المصرى القديم.

أما المعرض الثالث للفنان حمدي محمود وهو خريج إيطاليا ويقدم فيه الفنان أربعين لوحة تقع بين التعبيرية والتجريدية بأسلوب عفوي انطباعي دون تصنع أو حذلقة في الأداء.