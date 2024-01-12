ليفربول يدعم محمد صلاح قبل انطلاق أمم إفريقيا

وجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، رسالة دعم إلى نجم منتخبنا الوطني محمد صلاح، وذلك قبل انطلاق العُرس الإفريقي «كأس أمم إفريقيا» 2023، والتي تقام في كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 من شهر فبراير المقبل.



ويستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة النجم العالمي محمد صلاح، لقص شريط مبارياته في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بمواجهة منتخب موزمبيق، يوم الأحد المقبل لحساب المجموعة الثانية.



وكتب الحساب الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس» «تويتر سابقاً»، رسالة دعم إلى نجم الفراعنة و«الريدز» محمد صلاح، وذلك قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 غداً السبت.



وقال النادي الإنجليزي: «بالتوفيق إلى محمد صلاح في بطولة أمم إفريقيا مع منتخب مصر».