موزمبيق.. الأفاعي السوداء تعود للظهور بعد 14 عامًا

تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار في نسختها رقم 33 غدًا السبت؛ حيث ينافس 24 منتخبًا على حصد لقب كبير القارة السمراء.

ومن المتوقع أن تكون بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 ذات نسخة استثنائية في ظل التطوير الكبير الذي شهدته منتخبات القارة السمراء.

وتصدر منتخب مصر الوطني على مدار تاريخ النسخ الماضي لبطولة كأس أمم إفريقيا قائمة الفرق الأكثر تتويجا بألقاب العرس القاري.

ويفتتح منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مبارياته بعد غد الأحد أمام نظيره منتخب موزمبيق ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.

الأفاعي السوداء تظهر من جديد

يعود منتخب موزمبيق الملقب ب"الأفاعي السوداء" للمشاركة في الكان الأفريقي بعد غياب عن الكان، امتد إلى 14 عاما، حيث كانت آخر مشاركاته في أمم أفريقيا في نسخة 2010 بأنجولا.

وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يشارك فيها منتخب موزمبيق في بطولة أمم الأفريقية، وكانت مشاركاته السابقة في أربع نسخ أعوام 1986، 1996، 1998، 2010.

ويعتبر رينيلدو مالدافا الظهير الأيسر أبرز لاعبي منتخب موزمبيق والمحترف فى صفوف فريق أتليتكو مدريد الإسباني وقيمته التسويقية 16 مليون يورو.

ويعد أهم لاعب في صفوف منتخب موزمبيق جيني جتامو الظهير الأيمن لسبورتنج لشبونة وقيمته التسويقية ارتفعت لـ4 مليون يورو إلا أنه سيغيب عن مباراة مصر بسبب الإيقاف.

مدرب منتخب موزمبيق

منتخب موزمبيق يقوده مدير فني وطني هو شيكينيو كوندي، أحد أبرز المدربين في تاريخ منتخب موزمبيق، بعدما قاد بلاده للعودة إلى منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بعد غياب 13 عاما

تولى كوندي تدريب منتخب بلاده عام 2021، خلفًا لـ البرتغالي هوراسيو جونسالفيس، الذي فشل في التأهل إلى بطولة أمم إفريقيا النسخة الماضية بالكاميرون.

تشكيلة منتخب موزمبيق المتوقعة أمام مصر

حراسة المرمى: إيفان يوريبال نجم فريق بلاك بولز الموزمبيقي.

الدفاع: مالدافا لاعب أتليتكو مدريد وإيدميلسون دوفي لاعب كايزر تشيفز الجنوب افريقي وبرونو لانجا نجم فريق تشافيز البرتغالي وناناي لاعب سونجو الموزمبيقي.

الوسط: جياما لاعب تشافيز البرتغالي وألفانز أماني نجم فريق أوستيندي البلجيكي وجيلسو باك لاعب كالابا الأذربيجاني ووجيلدو نجم فريق كوفيلهو البرتغالي ووويتي لاعب ناسيونال البرتغالي.

المهاجم: لوي كينج نجم فريق سونجو الموزمبيقي.