رياضة شمال سيناء تواصل برنامج "نتشارك" للمبادرات المجتمعية

تواصل مديرية الشباب بشمال سيناء الورش التدريبية لبرنامج "نتشارك" للمبادرات المجتمعية بمراكز الشباب، الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف فى نسخته الثانية لإعداد المتدربين من أعضاء برلماني الطلائع والشباب وذلك بمركز شباب قبر عمير التابع لإدارة الشيخ زويد بمشاركة أعضاء برلمان الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،ايمان عبد الجابر وكيل الوزارة-رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، وبتوجيهات إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وبدأت الورش بقواعد عمل والأنشطة التي تم تنفيذها والتأكيد على مراحل تنفيذ المبادرة ثم شرح قاعدة smart لتحقيق الأهداف ،وشرح المقصود بالنشاط وعرض نموذج المبادرة وتقسيم المشاركين الي مجموعات عمل للتطبيق،واختتمت الورشه بآراء المشاركين.

أكد "حسن عبد الوهاب" وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن البرنامج يستهدف تفعيل دور المبادرات المجتمعية، ويستهدف فئة النشء والشباب، للتأهيل والتثقيف والوعي بأهمية المبادرات المجتمعية، وذلك لإعداد متدربين من عمر 13 إلى 17 عامًا والشباب من 17 إلى 24 عاماً، لتدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة، ومشاركة للمساهمة فى إطلاق مبادرات ضمن المحاور الرئيسية من تمكين الفتيات، والتوافق المجتمعي، والمواطنة، والتعايش السلمي.