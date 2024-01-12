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الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد الطائرة يعلن الشعار الرسمي للتصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية

شعار الرسمي للبطولة
شعار الرسمي للبطولة الأفريقية
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أعلن الاتحاد المصري لكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر الشعار الرسمي لتصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية في غانا.

وتستضيف مصر منافسات تصفيات المنطقة الخامسة، في  الفترة من 22 وحتى 28 من شهر يناير الجاري.


ويشارك منتخب مصر رجال وسيدات بالإضافة إلى كينيا ورواندا و بروندي وأوغندا وإثيوبيا.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للرجال كلًا من:

ياسين محمد - أشرف اللقاني - أحمد صابر - رضا هيكل - سيف عابد - هشام يسري - عبد الرحمن سعودي - محمد عثمان - عبد الرحمن الشحات - محمد مجدي - عمر شريف - محمد مصطفى لعبة - عبد الرحمن الحسيني - محمد عسران - أحمد عزب - حمزة الصافي - يوسف خالد - محمد رضا - عبدالله نصر شعبان - ياسين أشرف ابو الحسن.


فيما تضم قائمة منتخب السيدات كلًا من:

دعاء محمد - دانا شوقي - سهيلة وفيق - هنا تامر - مي محمود - تقى مدحت - نور إيهاب - ندى حمدي - مريم متولي - داليا مرشدي - اية خالد- ندى مرجان - ملك إسماعيل - ندى معوض - سابين عابد - سارة أمين - زينة العلمي - شهد الفقي - أيسل نديم - ندى وليد - مريم مصطفى حبيبة زعتر

الاتحاد المصري لكرة الطائرة الشعار الرسمي لتصفيات المنطقة الخامسة المهندس ياسر قمر