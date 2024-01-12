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الجمعة 12 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أحمد السقا يقبل يد والدته "من نعم ربنا دعوة منك كل يوم الصبح"

أحمد السقا
أحمد السقا
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نشر الفنان أحمد السقا على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة له أثناء تقبيل يد والدته، ليشارك بها جمهوره.

وعلق على الصورة "من نعم ربنا عليا إنى بسمع دعوة حلوة من أمى كل يوم الصبح، ربنا يخليكي ليا ويديكى الصحة يا أمى وميحرمنيش من دعواتك أبدا".

يستعد الفنان أحمد السقا لعرض مسلسل "جولة أخيرة"، والمنتظر بدأ العرض خلال الأيام المقبلة، ويدور فى إطار تشويقى أكشن، وسط مجموعة كبيرة من النجوم.

المسلسل بطولة أحمد السقا، أشرف عبد الباقى، أسماء أبو اليزيد، حنان مطاوع، رشدى الشامى، حنان سليمان، صفاء الطوخى، سحر رامى، والإخراج مريم أحمدى.

يذكر أن الفنان أحمد السقا شارك فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "حرب"، بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغنى، إنجى المقدم، إيناس كامل، والإخراج أحمد نادر جلال.

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