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الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ علوم سياسية بجامعة القدس: قرارات العدل الدولية غير ملزمة لإسرائيل

غزة
غزة
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أكد أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن قرارات محكمة العدل الدولية غير ملزمة ولا تملك أي أدوات لإلزام الاحتلال الإسرائيلي على التطبيق.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية  "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي وافق على الحضور الى محكمة العدل الدولية والرد على الاتهامات ولكن دون التزامه بالنتائج التي ستصدر عن المحكمة، مؤكدًا أن مرافعة أمس من قبل فريق الدفاع الجنوب أفريقي احتوت على كافة التفاصيل اللازمة لنصرة القضية الفلسطينية.

وتابع: “مرافعة الدفاع الجنوب أفريقي لم تكن مرافعة كلامية بل كان ملحقة بالمستندات بالصوت والصورة بجانب استنادها لتصريحات أصدرتها قيادات الاحتلال بداية من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انتهاءً بأعضاء الكنيست ووزراء دولة الاحتلال، مؤكدًا أن هذه المرافعة تغطي كل الثغرات”.

وواصل: "لكن اليوم كما هو معروف فهناك رد في مرافعة ممثل الاحتلال مدتها 3 ساعات ومتوقع منه أنه سيهاجم الشعب الفلسطيني، وسيسعى للتغاضي عن جرائمه التي ارتكبها في غزة حتى الآن وما قبل ذلك.

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