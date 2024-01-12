"العزاوي": بيان الخارجية العراقي يتوافق مع الرؤية العربية لأمن البحر الأحمر

الجمعة 12/يناير/2024 - 02:36 م

قال الدكتور رائد العزاوي رئيس مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية، إن بقاء الحوثي في إدارة الأزمة باليمن بهذا الشكل والطريقة، يعد عامل ضغط على دول الخليج العربي، وان هناك حاجة لاستقرار المنطقة وهذا ما عبرت عنه بيانات الدول العربية، وان بيان الخارجية العراقي يتوافق مع الرؤية العربية لامن البحر الأحمر

وأضاف العزاوي، خلال لقاءه في قناة "العربية الحدث"، أن واشنطن قامت بدعم جماعة الحوثي في أكثر من مناسبة، مما جعل الحوثيين عامل ضغط على دول الخليج.

وأشار رئيس مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية، إلى أن ما وصل الأمر إليه الآن في غزة، وجدنا أن الولايات المتحدة تنظر إلى ما يحدث من هجمات يهدد مصالحها ومصالح شركائها.

وأضاف العزاوي، أن صانع القرار في الولايات المتحدة يريد إشعال الحرب في المنطقة وأذرع إيران جاهزة للرد، قائلًا: "ستجد اليوم أو غدًا ردود هنا وهناك وبالتالي تشتعل المنطقة".

وأوضح رئيس مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية، أن زيارة بلينكن الشرق الأوسطية لن تأتي بجديد، وذلك من مصادر موثوقة وبعض من الشخصيات التي تواجدت مع وزير الخارجية الأمريكي في لقاءاته المختلفة بعدد من الدول.

وأضاف العزاوي، أن بلينكن جاء في لقاءاته مستمعًا بدون إضافة أفكار جديدة لحل الأزمة في غزة، لافتًا أن الولايات المتحدة الأمريكية ما عادت تملك أوراق ضغط على إسرائيل، متعجبًا من تصريح وزير الخارجية البريطاني بالوصول لجميع الحلول الدبلوماسية دون فائدة.

وأكد رئيس مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية، أن الساعات المقبلة ستشهد العديد من هجمات الحوثيين على السفن مثل ما حدث خلال ال24 ساعة الماضية.

وأكد أن بيان الخارجية العراقية يتوافق مع الرؤية العربية لأمن البحر الأحمر.