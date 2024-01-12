الرعاية الصحية بأسوان: بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال شهور

كشف الدكتور إيهاب حنفي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، الاستعدادات الأخيرة فيما يخص تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، لافتا الى اشتراك 112 وحدة صحية ومركز طبي، بجانب 11 مستشفى في منظومة التأمين الصحي على مستوى المحافظة.

وأضاف "حنفي" عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن أسوان الآن في مرحلة التشغيل التجريبي وهي ضمن محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، موضحا ان التشغيل التجريبي سلهم في تقديم 250 ألف خدمة طبية للمواطنين، وجميعهم تم بكفاءة عالية، كما تم الانتهاء من ميكنة 55 وحدة صحية ومركز، و4 مستشفيات.

وأوضح مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، وجميع أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعات متواصلة للاستعداد للتشغيل الرسمي خلال الشهور القليلة المقبلة.