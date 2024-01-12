تعرف على إنجازات المراكز التكنولوجية بالشرقية خلال عام 2023

تشهد محافظة الشرقية طفرة في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين من خلال خدمة الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية الموجودة في مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك تنفيذًا لخطة الدولة في تطبيق سياسية التحول الرقمى في المعاملات الحكومية الإلكترونية لتخفيف العبء عن المواطنين وتقليل التكدس في أماكن تقديم الخدمات لنيل رضا المواطن والمساهمة في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية التحول الرقمى فى توفير التكلفة والوقت والجهد وتحسين وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين وبجودة عالية، وكذلك خلق فرص لتقديم خدمات إبداعية ومبتكرة غير تقليدية وتمكين المؤسسات من التوسع والانتشار للوصول إلى شريحة أكبر من المواطنين وتحقيق الحوكمة وترشيد النفقات وإتاحة كافة الخدمات بطريقة مميزة وبسهولة ويسر.

ومن جانبها أشارت المهندسة أميرة عبيد المشرف العام على المراكز التكنولوجية، أنه خلال عام ٢٠٢٣، تم تنفيذ دورات تدريبية وورش عمل لتدريب وتأهيل العاملين بالمراكز التكنولوجية لتقديم افضل الخدمات للمواطنين المترددين علي المراكز التكنولوجية فتم تنفيذ ورشة عمل لمشرفي النظام ومديري مراكز الإصدار الرخص المحلات وذلك بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة.

وتقديم تدريب تعريفي لمديري المراكز التكنولوجية ومشرفي النظام ومشرفي النظام بالوحدات القروية على منظومة المراكز التكنولوجية بالوحدات القروية ضبط ومراجعة ملفات البيانات الأساسية اللازمة التطوير الوحدات القروية وذلك بمكتبة مصر العامة.

وتنظيم دورة ضبط ومراجعة ملفات البيانات الأساسية اللازمة لتطوير الوحدات القروية وذلك بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن.

وتدريب المراكز التكنولوجية المصغرة بالوحدات المحلية برئاسة مركز ومدينة الحسينية على منظومة المراكز التكنولوجية وذلك بمكتبة مصر العامة بفاقوس.

وتدريب لجان المتابعة على دور المراكز التكنولوجية في تعظيم الموارد المحلية وذلك بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة.

بالإضافة إلى تدريب الوحدات المحلية برئاسة مركز ومدينة منيا القمح على منظومة المراكز المصغرة وذلك بالوحدات المحلية برئاسة مركز ومدينة منيا القمح.

وتدريب مراكز الإصدار والجهات الخارجية ومديري المراكز التكنولوجية ومشرفي النظام على منظومة رخص المحلات الجديدة قانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ وذلك بمكتبة مصر العامة.

ورفع كفاءة ٤٧ مركز تكنولوجي وذلك بمراكز بلبيس - فاقوس - أبو حماد - أولاد صقر - ديرب نجم) وجاري التعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتشغيلهم بالإضافة إلى ١٠ مراكز تكنولوجية مصغرة ضمن المجمعات التي تم إنشائها بمبادرة حياة كريمة بالحسينية.

والتدريب والتشغيل الفعلي لــ ۱۱ وحدة محلية (العزازية - المحمدية - ملامس - بني هلال - السعديين - سنهوا - سنهوت - الصنافين - التلين - الجديدة - شلشلمون برئاسة مركز ومدينة منيا القمح على منظومة الوحدات القروية وميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين بها.

كما يتم المرور بصفة دورية على المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية للتأكد من سرعة إنهاء طلبات المواطنين ويتم إعداد تقرير شهري وتقديمه بالمجلس التنفيذي بالمحافظة، وجار التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على ميكنة الديوان العام وذلك بإنشاء المركز التكنولوجي بالديوان العام لربط الديوان العام بمنظومة الوحدات المحلية.