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الجمعة 12 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

استهداف قاعدة للقوات الأمريكية في سوريا

قصف
قصف
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استهدفت قاعدة للقوات الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور شرقي سوريا، بقصف صاروخي، اليوم الجمعة، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن وسائل إعلام حوثية، أن عناصر الحوثيين في حالة استنفار وجهوزية، وسيردون بقوة على أي عدوان وفقا لتصريحات قادتهم.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الأمريكي والبريطاني نفذت غارات استهدفت مواقع تابعة لميليشيات الحوثي في اليمن، ردًا على هجوم الجماعة على السفن في البحر الأحمر.

الأمريكية البحر الاحمر البنتاجون الدفاع الأمريكية القاهرة الإخباري