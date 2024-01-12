منتخب مصر يتفقد استاد فيليكس استعدادًا لمباراة موزمبيق

يتفقد الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم، عصر اليوم الجمعة، استاد فيليكس هوفويت بوانيي، المستضيف لمباريات منتخب مصر، ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ويأتي منتخب مصر ضمن منتخبات المجموعة الثانية التي تضم موزمبيق وغانا وكاب فيردي، ببطولة كأس أمم إفريقيا.

فيما أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، في اجتماعه بمسؤولي منتخب مصر، أن الفريق سيخوض كل التدريبات على ملعب جاردان بوتانيك، كما هو متبع في البطولات المجمعة.

وعلى جانب آخر، يواصل منتخب مصر تدريباته الجماعية مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمباراته المرتقبة أمام نظيره موزمبيق، والتي تجمع بينهما خلال الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الإفريقية.