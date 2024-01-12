منتخب مصر للطاولة يخوض أولى مبارياته ببطولة تركيا الدولية المفتوحة

وصلت بعثة منتخب مصر للطاولة الى مطار إسطنبول بتركيا في رحلة استغرقت 3 ساعات ونصف ساعة، استعدادا للمشاركة في بطولة تركيا الدولية المفتوحة.

وتتكون بعثة منتخب مصر من أحمد البكري رئيسا للبعثة، سامح عفيفي إداري بالإضافة إلى 5 لاعبين وهم أحمد إمام، محمد الديب، مجدي ميلاد، مصطفي أحمد ويشارك الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية في البطولة الجولية المفتوحة بتركيا والمقرر إقامتها في الفترة من 11 وحتى 15 يناير الجاري.

ومن المقرر أن تجري قرعة بطولة تركيا الدولية المفتوحه عصر اليوم على أن يخوض منتخبنا المصري للطاولة الكشف أولى منافساته مساء اليوم الجمعة.

تأتي مشاركة المنتخب الوطني، استجابة لتوصيات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بتكثيف بطولات الألعاب الترفيهية بالمحافظات وإتاحة الفرصة لممارستها في بيئة صحية وكذلك تكوين المنتخبات الوطنية لتمثيل مصر في البطولات الدولية، استجابة لاهتمام الدولة بتلبية احتياجات ومتطلبات مواطنيها.

وكان الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية بقيادة أحمد البكري، نظم معسكر تدريبي لأبطال منتخب للطاولة قبل السفر للبطولة الدولية، مشيرا إلى أن مشاركة المنتخب المصري في البطولة، موجها الشكر للأستاذ إسماعيل الدريني لتحمله معسكر الفراعنة بالكامل دعما منه لأبطالنا لرفع العلم المصري على منصات التتويج عاليا بين بقية الدول الأخرى.