حصاد جامعة حلوان الأسبوعي

بعث الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال رئيس جامعة حلوان في تهنئة عيد الميلاد: "يسعدني وأسرة جامعة حلوان أن نتقدم لقداستكم والإخوة المسيحيين بأسمى آيات التهاني القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد".

هذا وقد افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، نادي جامعة حلوان، بحضور قيادات من الوزارتين ونواب رئيس جامعة حلوان ولفيف من العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وشهد وزيرى التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون بين نادي جامعة حلوان وشركة يو إف سي (UFC) جيم مصر للرياضة، بهدف التعاون في الأنشطة الرياضية بنادي جامعة حلوان وفروعه، ووقع بروتوكول التعاون الدكتور السيد قنديل رئيس مجلس إدارة النادي، والمهندس طارق عامر رئيس مجلس إدارة الشركة.

كما شهد وزيرى التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة على هامش افتتاح نادي جامعة حلوان، توقيع بروتوكول تعاون بين نادي جامعة حلوان وشركة CMDS لإدارة المجتمعات وتطوير الخدمات، لإنشاء ملعب اللياقة البدنية CrossFit في نادي جامعة حلوان بالفرع الرئيسي أو أي فرع من فروع النادي، ووقع بروتوكول التعاون الدكتور السيد قنديل رئيس مجلس إدارة النادي، والمهندس أحمد علي مرغني رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأيضا شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، حصول نادي جامعة حلوان على إهداء حلقة ملاكمة بجميع مشتملاتها من رجل الأعمال نجيب العيسوي، بهدف استكمال مسيرة الدعم الرياضي بالنادي.

وشاهد وزيرى التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة عدة مباريات في الملاكمة وكرة السلة بين الطلاب، خلال افتتاح نادي جامعة حلوان وأعربوا عن سعادتهما بمهارات اللاعبين والروح الرياضية التي أظهرها اللاعبون خلال أحداث هذه المباريات.

وقد أعلنت إدارة نادي جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة النادى عن رصد عدد كبير من المسابقات والمفاجآت والهدايا أبرزها سحب علني على 100 دراجة هوائية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى عدد كبير من الهدايا العينية.

وفى إطار حرص جامعة حلوان بالطلاب والخدمات الطلابية، افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، معرضًا لعرض مشروعات طلاب قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة، وذلك على هامش ختام مسابقة نوار للرسم التي نظمتها الجامعة بهدف تقريب المسافة بين المحتوى النظرى والتطبيق على أرض الواقع.

وأعلنت إدارة الجوالة والخدمة العامة بجامعه حلوان عن نتيجة مسابقة المعرض الكشفي الفنى لجوالة كليات جامعة حلوان، وهدفت المسابقة إلى صقل وتنمية المهارات الكشفية والفنية لدى طلاب نشاط الجوالة وتبادل المهارات والخبرات وبث روح التعاون وتوطيد أواصر الصداقة.