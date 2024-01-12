إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميني باص أعلى دائري المرج

رفعت أوناش الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم ، حطام حادث انقلاب ميني باص تابع لاحدي الشركات علي الطريق الدائري اتجاه المرج السلام ونتج عن الحادث اصابة 5 اشخاص وتم نقلهم الي المستشفى لتلقي العلاج

وكانت غرفة عمليات مرور القاهرة، تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب ميني باص، بالطريق الدائري المرج باتجاه السلام، وتعطل حركة السير، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، وتبين أن الميني باص يحل عمال نظافة خاص بأحدى الشركات.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور من رفع حطام الحادث، ونشر الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم حركة السير وتحرر محضر بالواقعة.

وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.