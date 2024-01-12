الكهرباء: تلبية متطلبات المشروعات  القومية والإسكان بمحافظات شمال الدلتا

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء التسع تنفذ على مستوى الجمهورية برامج تطوير قرى ونجوع حياة كريمة طبقا للبرامج الزمنية المحددة لتوفير كافة المرافق والخدمات ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين مستوى الحياة بالقرى وأن المرحلة تمت بمعدلات تجاوزت 95 % و بلغت تكلفتها 175 مليون جنيه وهى شبكات القرى الأكثر احتياجا.

وأشارت إلى أن قطاع الكهرباء فى مقدمة الوزارات المعنية بتنفيذ المبادرة ويعتبر عملها وإنجازها نموذج للعمل الجاد والسريع لتنفيذ التكليفات المهمة للدولة ودفع برامج التنمية والارتقاء بمستوى المواطنين، وأكدت على تطوير شبكات كهرباء القرى الواردة ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة إلى جانب المخطط العام لتطوير شبكات 4 آلاف قرية تصل إلى أكثر من 10 آلاف قرية وتابع خلال السنوات القادمة.

وأوضح المهندس محمد عسل رئيس شركة توزيع كهرباء شمال الدلتا اليوم، ما تحقق فى تنفيذ المبادرة فى قرى محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط حيث شملت المرحلة الأولى للمشروع 3 مراكز بإجمالي عدد (72) قرية وهى شربين بالدقهلية بإجمالي (26) قرية تم استكمال تنفيذ الأعمال بنسبة 85%. و مطوبس بكفر الشيخ ) بإجمالي 18 قرية تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال والتسليم الابتدائي لعدد (8) قرى وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال في القرى المتبقية نسبة 92%، وكفر سعد بدمياط بإجمالي (28) قرية تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال والتسليم الابتدائي لعدد (24) قرية وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال في القرى المتبقية نسبة 95%، تم إعداد الدراسات الخاصة بالمرحلة الثانية بالمشروع لعدد (11) مركز بإجمالي عدد (292) قرية.

وأشار رئيس الشركة إلى جهود قطاع الكهرباء لاستبدال الخطوط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية كابلات أرضية حيث تم تنفيذ (6) مراحل بإجمالي أطوال (212.5) كم وإجمالي تكلفة (312) مليون جنيه المرحلة الأولى بإجمالي أطوال (77) كم وإجمالي تكلفة (80) مليون جنيه والمرحلة الثانية بإجمالي أطوال (47) كم وإجمالي تكلفة (63.7) مليون جنيه المرحلة الثالثة بإجمالي أطوال (43) كم وإجمالي تكلفة (64.7) مليون جنيه والمرحلة الرابعة بإجمالي أطوال (15) كم وإجمالي تكلفة (20) مليون جنيه الخامسة بإجمالي أطوال (9.5) كم وإجمالي تكلفة (16) مليون جنيه والأخيرة بإجمالي أطوال (21) كم وإجمالي تكلفة (67.7) مليون جنيه مؤكدا بدء تنفيذ المرحلة السابعة بإجمالي مستهدف أطوال (7) كم وتكلفة (22) مليون جنيه.

أشار عسل إلى الأعمال التى تم تنفيذها لتلبية متطلبات المشروعات القومية الاستراتيجية بمدن ومناطق شمال الدلتا حيث تم توصيل التيار الى مستشفى الباطنة التخصصي التابع لجامعه المنصوره . - مبنى زراعة الكبد بالجامعة .- مستشفى الأورام بمدينة كفر الشيخ .– جامعة المنصورة الأهلية بمدينة جمصة – تغذية محطة صرف تيرا التابعه لمصلحة الميكانيكا والكهرباء - مشروعات الإسكان الاجتماعي الامتداد العمراني برأس البر . عمارات تحيا مصر بمدينه كفر الشيخ . جنه مصر ، سكن مصر ، دار مصر بدمياط الجديدة - مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى إسكان اجتماعي لعدد (142) عمارة بعدد (13632) وحدة بمدينة كفر الشيخ . عدد ( 5000) وحدة بمدينة رأس البر .عدد ( 18) عمارة بمدينة المنصورة [ عدد (728) وحدة بمساكن الجلاء – عدد (758) وحدة بمساكن أرض حي شرق] - المنصورة الجديدة (2063) فدان كمرحلة أولى ، (108) فدان بالمنطقة الصناعية بجمصة.