غدا .. افتتاح معرض تعميق التصنيع المحلي بمشاركة 150 شركة

يفتتح المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة فعاليات معرض تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية الذي تنظمه غرفة الصناعات الهندسية برعاية وزارة الصناعة والتجارة ظهر يوم السبت القادم بأرض المعارض بجهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر .

يهدف المعرض إلى تعميق التصنيع المحلي وخلق تكامل صناعي بين القطاعات الصناعية المختلفة وخاصة الصناعات الهندسية .

يشارك في الافتتاح كل من المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية و مجلس أدارة الاتحاد و رؤساء الغرف الصناعية المختلفة وعدد كبير من رجال الأعمال والمصنعين .



وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية سيستمر لمدة 3 أيام و يشارك فيه 150 شركة عارضة تمثل القطاع الخاص والاستثمار ومصانع الانتاج الحربي ومصانع الهيئة العربية للتصنيع ومن المنتظر أن يزور المعرض أكثر من 5 الاف مصنع و مستورد وتاجر .

ويهدف مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية للخروج بأفضل نتائج من المعرض لتعميق التصنيع المحلي والحد من فاتورة الاستيراد من خلال طرح مستلزمات الصناعة المستوردة و عرضها على المصنعين المصريين لتصنيعها وتعميقها محليا.