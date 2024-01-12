استحداث سباق لـ"الإسكيت" ضمن فعاليات ماراثون الأقصر الدولي.. صور

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، انطلاق ماراثون الأقصر الدولي في دورته الواحد والثلاثين، حيث أطلق محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، إشارة بدء الماراثون من أمام معبد حتشبسوت الدير البحرى بالبر الغربى لمدينة الأقصر، بمشاركة عدائين من مختلف دول العالم بخلاف فتيات وشباب مصريين، وشهد الحدث تواجد مكثف لذوى الهمم.

واستحدث الماراثون هذا العام، مسابقة داخل الماراثون ينظمها الاتحاد المصرى للاسكيت، ضمن فعاليات الماراثون الذي أقيم تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، ووزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصرى لألعاب القوى بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة ومحافظة الأقصر.

حضر الماراثون، اللواء جاسر رياض رئيس ماراثون مصر الدولى الفرعوني، ومحسن عبد المعبود مدير سباق الماراثون، ودكتور أحمد عبد الخالق مدير الإدارة العامة للفاعليات والاحداث بوزارة الشباب والرياضة، وصلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وأحمد حمزة نائب رئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوى.

وبدأ خط سير السباق من معبد حتشبسوت بالدير البحري، متجهًا يمين مرورًا بمدينة هابو ثم تمثالي ممنون ثم الاتجاه شمالًا طريق وادي الملوك بالبر الغربي، ثم الاتجاه يسار مطار البالون يمينًا للمسار السياحى ثم العودة مرة أخرى إلى معبد حتشبسوت في نهاية السباق.

وأكد نائب محافظ الأقصر، على استعداد المحافظة لاستضافة كافة الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تهدف إلى تنشيط الحركة السياحية بالمحافظة، بالإضافة إلى أن هذا الحدث مدرج ضمن أجندة الدولة السياحية التى تهدف لتنويع المنتج السياحى المصري ومشاركة الرياضيين الدوليين تسهم فى تنشيط الحركة السياحية، وتعمل على جذب مزيد من السياحة الرياضية.

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