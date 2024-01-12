أحداث اليمن تشعل أسعار الذهب في البورصات العالمية

شهد الذهب العالمي ارتفاعا خلال آخر جلسات تداول هذا الأسبوع، وذلك في ظل عودة الطلب على الملاذ الآمن إلى الارتفاع بعد تزايد التطورات في منطقة الشرق الأوسط مع تدخل عسكري من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا ضد جماعة الحوثي في اليمن.

وارتفع سعر الأونصة العالمية خلال جلسة اليوم بنسبة 0.6% ليتداول الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2040 دولارا للأونصة مرتفعا بمقدار 11 دولارا من سعر الافتتاح، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس وسجل أعلى مستوى في 3 جلسات عند 2045 دولارا للأونصة.

الذهب قلص خسائره هذا الأسبوع بشكل كبير وقد يستطيع أن ينهي تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع وذلك بعد أن سجل يوم أمس أدنى مستوى له منذ 4 أسابيع عند 2013 دولارا للأونصة، ليسجل الذهب انخفاض منذ بداية عام 2024 بنسبة 1%.

وعاد تركيز الأسواق على التوترات الجيوسياسية بعد توجيه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد مواقع جماعة الحوثيين في اليمن، وذلك بعد وقت قصير من استيلائهم على ناقلة نفط محملة بالنفط العراقي في خليج عمان.

وأدت هذه الخطوة إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، بالنظر إلى أن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة عادة ما تدفع المستثمرين نحو الملاذات الأكثر تقليدية.