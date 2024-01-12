يوسف الشريف ينشر صورة مع عمرو سعد "صاحبي ملك الجدعنة"

نشر الفنان يوسف الشريف على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة جديدة له مع الفنان عمرو سعد ليشارك بها جمهوره.

وعلق على الصورة برسالة إلى الفنان عمرو سعد "صاحبى ملك الجدعنة"، وهو اسم العمل الذى قدمه سعد منذ عدة أعوام بعنوان "ملوك الجدعنة".

وتفاعل الجمهور والمتابعين بشكل كبير مع المنشور، وجاءت التعليقات "منورين الدنيا يا أحسن فنانين مصر"، "ده مسلسل جديد مع بعض ولا فيلم"، "ياريت تشتغلوا مع بعض".

يشار إلى أن مسلسل "الراكون" للفنان يوسف الشريف قد تم الإعلان عن خروجه من السباق الرمضانى المقبل، والسبب المعلن حتى الآن أنه لأسباب إنتاجية.

شارك الفنان يوسف الشريف بالعديد من الأعمال الدرامية خلال مواسم دراما رمضان، أبرزها مسلسل "رقم مجهول، اسم مؤقت، لعبة إبليس، النهاية، كوفيد ٢٥".

يذكر أن الفنان يوسف الشريف قد أعلن انفصاله عن زوجته الكاتبة إنجى علاء، وذلك خلال الفترة الماضية، وذلك دون أى تصريحات من أى منهم على الانفصال.