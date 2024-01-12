مرآة ذكية تساهم في الكشف عن الأمراض المزمنة باستخدام الذكاء الاصطناعي

كشفت شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي عن قدرات إحدى المعروضات التى قامت بها واستخدامها فى الكشف عن أخطر الأمراض وتقييم صحة من يقف أمامها.

وهو عبارة عن جهاز لوحي عمودي مقاس 21.5 بوصة مزود بكاميرا مثبتة أكثر من 100 علامة صحية عن طريق مسح تدفق الدم تحت سطح وجه الفرد ويعد الجهاز باكتشاف علامات الصحة المختلفة بدءا من ارتفاع ضغط الدم إلى أعراض الحمى والاكتئاب أو مخاطر الصحة العقلية وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية لمدة 10 سنوات والتحذير من أمراض الشيخوخة .

وأشاد أحد خبراء الطب الجهاز ووصفه بأنه مثالي للعيادات ودور رعاية المسنين نظرا لسهولة حمله وسرعة تشخيصه ويأمل أن يساعد الجهاز في الحصول على تحذير مسبق للأشخاص بشأن الرعاية الطبية الاستباقية التي يحتاجون إليها .

وكشفت شركة NuraLogix أن جهازها الجديد المسمى Anura MagicMirror مصمم لاستخدام مزيج من أجهزة الاستشعار والذكاء الاصطناعي لفحص العلامات الحيوية وتقديم تقييمات لمخاطر الأمراض ويتضمن الجهاز مستشعرا بصريا داخليا قويا يجمع البيانات لتحليلها بواسطة خوارزمية قائمة على السحابة ويستخدم المستشعر وهو تقنية التصوير البصري عبر الجلد والحاصلة على براءة اختراع و طريقة مستخدمة بالفعل في المستشفيات والمعروفة تقنيا لتسجيل التغيرات في حجم الدم داخل الشعيرات الدموية الدقيقة والأوعية الدموية الدقيقة لأنسجة الوجه ويتم بعد ذلك إرسال بيانات تدفق الدم إلى منصة الذكاء الاصطناعي العاطفي الخاصة بالشركة والتي تستخدم معالجة الإشارات المتقدمة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي للتعلم الآلي لحساب أكثر من 100 سمة صحية وفقا للشركة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة إنه يتوقع أن يبدأ الجهاز كمنتج للعملاء من رجال الأعمال ويتم تركيبه في أماكن مثل الصالات الرياضية والصيدليات وغرف انتظار العيادات أو حتى في مواقع البناء حيث يمكن أن تعني التقييمات الصحية السريعة الحياة أو الموت و يأمل بوزوولي أن يصبح هذا الجهاز شائعا للرعاية الصحية المنزلية وأن تتم الموافقة على بعض القياسات من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية هذا العام مع المزيد من القياسات في المستقبل.