محافظ الجيزة يتابع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2023/ 2024

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعا موسعاً مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى التخطيط لمتابعه، معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 .



وأكد المحافظ أن الخطة الاستثمارية تم وضعها من أجل خدمة المواطنين من خلال تنفيذ المشروعات الخدمية في كافة القطاعات موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها والاستفادة من المبالغ المرصودة وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.



وكلف المحافظ، بمضاعفة الجهود لرفع معدلات تنفيذ كافة مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2023 / 2024، على أرض الجيزة، بما يعود بالنفع على المواطنين بالإضافة إلى شراء الاَلات والمعدات الهندسية، والمستلزمات والمهمات الكهربائية وأعمدة الإنارة، لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، والتطوير والتدعيم، وتحسين البيئة .



ووجه المحافظ بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية التحتية والعمل علي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا بضرورة رفع تقرير اسبوعي مفصل موضحًا به معدلات الأداء ونسب الإنجاز في تنفيذ الخطة أولًا بأول لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة وكذا نسب التنفيذ بمختلف القطاعات لتعظيم الإستفادة من المبالغ المعدة للخطة الإستثمارية.



وخلال اللقاء كلف المحافظ بعدم السماح بوجود اي معدات معطلة والاهتمام بالصيانات الدورية للمعدات للحفاظ عليها مشيراً إلى انه تم دعم القري بعدد ٢٠ شفاط للتعامل السريع مع أي هطول للأمطار مشدداً على التأكد من سريان التراخيص الخاصه بكافه المعدات والمركبات التابعة للحملات بالمراكز والمدن والأحياء مع محاسبة المقصرين في ذلك .



ولفت إلى أن المحافظة مستمرة في اعداد سجل الكتروني بأسماء الشوارع والمرافق التي بها واحتياجاتها وأعمال التطوير المنفذة بها لتسهيل عملية تطوير الشوارع للتسهيل علي المواطنين.