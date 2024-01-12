"أنقذوا الأطفال": إسرائيل قتلت 10 آلاف طفل فى غزة

قالت منظمة "أنقذوا الأطفال" الإنسانية عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أودى بحياة 1% من الأطفال في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، مما يترجم إلى وفاة حوالي 10 آلاف طفل.

وأوضحت المنظمة أن وفقًا لبيانات وزارة الصحة في غزة، فإن أكثر من 10 آلاف طفل قد فقدوا حياتهم في القطاع خلال العدوان الإسرائيلي.

وأشارت المنظمة إلى أن الأطفال الذين نجوا من العنف في غزة يعانون من تجارب لا تُصدق، حيث يواجهون إصابات قد تغير حياتهم، بما في ذلك الحروق والأمراض، ونقص في الرعاية الطبية، وفقدان لأحبائهم، بما في ذلك والديهم وأقاربهم.