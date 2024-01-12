دراسة تكشف أهم التفاصيل الخاصة بفوائد تناول العسل وتأثيره على الصحة العامة

كشفت العديد من الدراسات والأبحاث عن علاقة تناول العسل وتأثيره على الصحة العامة كما أوضح الدكتور أندريه زولوتاريف خبير التغذية وعلم الوراثة الغذائية في تصريحات صحفية له إلى أن هناك اعتقاد مفاده أن العسل يصبح ساما وخطرا على الصحة بعد تسخينه.

ويقول: إن العسل يحتوي على أكثر من 600 خاصية مفيدة ويحبه الناس غالبا في حالته السائلة ولكن عندما يفقد سيولته يضطر الكثيرون إلى تسخينه تؤدي عملية التسخين إلى تغير الشبكة البلورية والبنية الجزيئية للعسل ويصبح سائلا مرة أخرى.

وهناك معلومات كثيرة تفيد بأن العسل بعد تسخينه يكتسب خصائص سامة وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة ولكن في الواقع يفقد العسل عددًا من خصائصه المفيدة بسبب عملية التسخين مثل بعض الإنزيمات والفيتامينات الحساسة للمعالجة الحرارية فقط ولا يكتسب خصائص سامة أبدا.

وينصح بأن لا ينبغي تسخين العسل في الميكروويف بل في حمام مائي والطريقة التقليدية الخاطئة هي وضع وعاء فيه ماء على الموقد ووضع الإناء الذي يحتوي على العسل في هذا الماء لأن الطريقة الصحيحة هي صب ماء مغلي في حاوية والانتظار إلى أن تنخفض درجة حرارته إلى 80 درجة مئوية وبعدها يوضع إناء العسل المغلق في هذا الماء وبعد نصف ساعة تنخفض درجة حرارة الماء، ما يتطلب سكب جزء منه وإضافة الماء الساخن هذه الطريقة تسمح بالحفاظ على أعلى نسبة من الخصائص المفيدة للعسل.