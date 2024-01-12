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الجمعة 12 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سياسي فلسطيني لـ"البوابة": دفاع إسرائيل في محكمة العدل عن نفسها مشبع بالأكاذيب والضلالات

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قال المحلل السياسي الفلسطيني عزيز العصا، إن دفاع إسرائيل عن نفسها، فسيكون ذلك الخطاب المشبع بالأكاذيب والضلالات، رغم عجزهم التام عن إثباتها، كقطع رؤوس الأطفال وحرقهم وقتل كبار السن وما الي ذلك.

وأضاف عزيز العصا، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن دفاع الاحتلال الإسرائيلي سيعرضون "شهادات" لذوي الأسرى في غزة، الذين سيتباكون أمام الكاميرات على ذويهم وفق سرديات ذات حبكة تضليلية معدّة سلفًا.

واستأنفت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، أعمالها في بحث الشكوى المقدمة من جنوب افريقيا ضد انتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وقتل الأطفال والمدنيين.

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