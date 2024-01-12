دهستهما سيارة.. طلب التحريات حول إصابة شخصين فى حادث تصادم بالدقى

طلبت جهات التحقيق بالجيزة، بسرعة اجراء التحريات اللازمة حول دهس سيارة ملاكى لـ2 موظفين امام محطة مترو الدقي، وامرت بالتحفظ على قائد السيارة والسيارة المتسببة فى الحادث للتحقيق، بعدما كلفت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، تمهيدا لسؤالهم عن ملابسات الحادث.

وكان مأمور قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بشارع التحرير.

وعلى الفور، انتقلت أقرب دورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص ان سيارة ملاكي اصطدمت بموظفين اثنين أمام محطة مترو أنفاق الدقي.

ونقل المصابان إلى أحد المستشفيات بالعجوزة للعلاج، وطاردت الشرطة السائق المتسبب في الحادث وتم ضبطه.

وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة للتحقيق.