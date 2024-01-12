تعرف على الأساسيات الضرورية لبرمجة الروبوتات بمكتبة مصر الجديدة للطفل

تنطلق في 15 يناير الجارى برامج الدورة التدريبية التى تنظمها مكتبة مصر الجديدة للطفل تحت عنوان " البرمجة والروبوت " والتى تتحدد باربع برامج تدريبية وفق المرجلة العمرية المستهدفة.

تستمر الدورة لمده شهر في الاربع برامج بواقع يومين فى الاسبوع ايام الاثنين والخميس 8 محاضرات لكل برنامج تبدأ المحاضرات للاربع برامج من الساعة 10 وحتى الساعة 6 بالتوالى كل ساعتين

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، انه الآن أكثر من أي وقت مضى يجب علينا أن نكون على دراية بالتقنيات الحديثة والتحولات التكنولوجية المتسارعة، وخاصة في مجالات الهندسة والعلوم التطبيقية، لذا فإن هذه الدورة تعتبر خطوة هامة لمن يريدون التعرف على الروبوتات وأساسيات برمجتها .

واشار حلمى، الى ان المشاركين في الدورة سوف يتعرفوا على الأساسيات الضرورية لبرمجة الروبوتات، بما في ذلك التحكم في الأضواء، والحركة، والتواصل مع الحواسيب والهواتف الذكية. وبهذه الطريقة، سوف تكتسب المهارات اللازمة لبناء الروبوتات الخاصة بك، وتطويرها لتنفيذ المهام المختلفة التي ترغب فيها.

اضاف الدكتور نبيل حلمى ان الدورة تقدم بالتعاون مع مؤسسة technospace ، مشيرا الى ان البرنامج الاول يستهدف المرحلة العمرية من سن ٥-٧ سنوات، يتعلم الطفل اساسيات الأكواد وتكوين روبوت بسيط وبرمجتة بالكود المخصص لتحريك موتور، بينما البرنامج الثانى مهرجان العلوم والروبوت من سن ٧-١٠ سنة ، يتم تدريب الأطفال على علوم stem ، دراسة اساسيات البرامج والأكواد وبرمجة المواتير والسنسور.

والبرنامج الثالث روبوت الإنقاذ من سن ١٠-١٤ سنة ، يتدرب الأطفال على ميكانيكا تصميم الروبوتات بتصميمات مختلفة روبوت ارم وكيفية تصميمة، البرمجة وكيفية برمجة المواتير والسينسور المختلفة وكتابة كود طويل، البرنامج يعزز مهارات التواصل والعمل الجماعى والتفكير المنطقى الرياضى والثقة بالنفس.

كما ان البرنامج الرابع "موبايل ابلكيشن" تطبيق على الموبايل يحقق هدف من أهداف التنمية المستدامة يتعلم الطالب كيفية تصميم تطبيق موبايل ولغات البرمجة المختلفة لإتمام البرمجة وكيفية إنشاء قواعد البيانات السن من ٩-١٢.