الاستعلام عن الحالة الصحية صحة لـ8 أشخاص أصيبوا في حادث أعلى الدائري

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 8 أشخاص أصيبوا فى حادث اصطدام سيارتين ميكروباص مع أتوبيس بعد الطريق الأبيض أعلى الدائري باتجاه الهرم، لسؤالهم حول ملابسات الحادث، كما أمرت بالتحفظ على المركبات المتسببة فى الحادث، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

كان مسؤول غرفة عمليات المرور، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى الدائري.

وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص المبدئي تصادم سيارتين ميكروباص مع أتوبيس -بداخله السائق فقط- وانقلاب أحد السيارتين بعد الطريق الأبيض اتجاه الهرم.

أسفر الحادث عن سقوط 8 مصابين نقلوا إلى المستشفى للعلاج، ويعمل رجال المرور على سحب الكثافات.