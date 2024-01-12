نهرها والدها.. دفن جثة فتاه أضرمت النيران بجسدها بالبدرشين

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة فتاه عثر عليها محترقة، اثر اضرام النيران فى نفسها بمنزلها بالبدرشين، عقب مناظرة الجثة ورورد تقرير من فتش الصحة بالصفة التشريحية لجثمانها بسبب الوفاة، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة زسؤال شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث عن ملابسات الواقعة.

بسبب التلفون احرقت نفسها

وتبين من خلال التحريات ان الفتاه المتوفية والتى تدعى "صابرين.ع." 18 سنة، لم تتحمل تعنيف والدها ونهره لها على حديثها في الهاتف باستمرار فسكبت على جسدها مادة سريعة الاشتعال وأضرمت النار في نفسها، وليس هناك شبهة جنائية وراء وفاتها.

وأفاد تقرير مفتش الصحة بفحص جثمان الفتاة المتوفية تفحم اعضاء جسدها بالكامل، نتيجة القاء مادة مشتعلة علىها.

كانت الادارة العامة لمباحث الجيزة، تلقت اخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة فتاه محترقة داخل منزلها بدائرة مركز البدرشين.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة البدرشين، الى محل البلاغ وتبين من الفحص العثور على فتاه محترقة اثر سكب مادة مشتعلها فوق رأسها، بسبب خلافات اسرية بينها وبين والدها مما دفعها لانهاء حياتها بالنيران.

وأودعت الشرطة الجثة ثلاجة المشرحة وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة للتحقيق.