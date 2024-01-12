الحوثيين: الجماعة لن تتخلى عن قرارها بشن هجمات على السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بها

أعلن محمد عبد السلام، المتحدث باسم الحوثيين، اليوم الجمعة، أن الجماعة لن تتخلى عن قرارها بشن هجمات على السفن الإسرائيلية أو التي تتجه نحو موانئ إسرائيل.

وأكد عبد السلام أن "العدوان" الأمريكي البريطاني لا يجد مبررًا ولم يكن هناك تهديد لحركة الملاحة الدولية في البحرين الأحمر والعربي.

وأضاف في تصريحاته على منصة "إكس": "سيظل اليمن إلى جانب غزة بكل الوسائل الممكنة".

في سياق آخر، أكد القيادي الحوثي علي القحوم اليوم أن جماعته لن تتوقف عن استهداف إسرائيل وسفنها في البحر الأحمر إلا إذا تم إيقاف "عدوان" الإسرائيلي على غزة ورُفع الحصار عنها.

وأضاف: "ستستمر جميع العمليات بغض النظر عن الظروف.. ويتوجب على الأمريكيين والبريطانيين فهم ذلك".

وذكر القحوم أن صنعاء ومحافظات أخرى تعرضت لضربات جوية من قبل القوات الأمريكية والبريطانية، وأن قوات جماعة الحوثي تستهدف "مواقع وقواعد عسكرية أمريكية وبريطانية". كما أشار إلى أن "الحرب تتسارع في البحر الأحمر".