خبير: أمريكا تدرك الثقل السياسي لمصر فى حل القضية الفلسطينية

قال الدكتور أحمد السيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن أمريكا تدرك الثقل السياسي الكبير لمصر، وهو ما يتضح من ختام جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في الشرق الأوسط بالقاهرة، بعد جولة إقليمية شملت تركيا واليونان وقطر والسعودية والإمارات والأردن والأراضي الفلسطينية.

وأضاف "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن "بلينكن" جاء مصر ليعرض كل وجهات النظر المختلفة خاصة أطراف الأزمة الفلسطينية فيما يتعلق بالتعامل مع التحديات التي تشهدها، وهذا يعكس التواجد الكبير للقاهرة كمركز للقرار وثقل ومفتاح لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن مصر تمكنت من إعادة صياغة المواقف الدولية ووضعت القضية الفلسطينية في طريقها الصحيح، بعدما حاولت إسرائيل خطفها في طريق مجهول وتصفية القضية الفلسطينية في مخطط خبيث من خلال التهجير القسري للفلسطينيين.

وأوضح أن مصر كشفت للعالم والقوى الفاعلة التي جاءت للقاهرة بأن هناك احتلالا وعدوانا، وأن حل هذا الصراع من جذوره وإنهاء دوامات العنف الدامية لن يتم سوى بحل هذا الصراع من خلال السلام الدائم والعادل.