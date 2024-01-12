"الزراعة" تستعرض حصاد الفرق الإرشادية الريفية للمحاصيل الشتوية في 13 محافظة

قامت الفرق الإرشادية الريفية التى شكلها مركز البحوث الزراعية بالاشتراك مع قطاع الإرشاد الزراعى ومديريات الزراعة بالمحافظات، بتنفيذ أنشطتها بكثافة على المحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى فى عدد(13) محافظة وهى: القليوبية، وكفرالشيخ، والغربية، وسوهاج، والشرقية، والجيزة، والدقهلية، والمنيا، والمنوفية، والإسماعيلية، وبنى سويف، وقنا، وذلك منذ بداية انطلاقها فى 8 حتى 11 يناير الجارى.

وقال الدكتور ياسر الحيمرى المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، إن الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق شملت المحاصيل التالية: القمح، الفول البلدى، والبصل، والبطاطس، والطماطم، والخيار، وبنجر السكر، وقصب السكر، والفراولة، والبازلاء، بالإضافة إلى الإنتاج الحيوانى، وقد تضمنت الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق، المرور والمعاينة الحقلية لمختلف هذه المحاصيل، وتم فحص النباتات والتأكد من وجود أى حشائش أو إصابات مرضية أو حشرية من عدمه.

كما تم توجيه التوصيات الفنية اللازمة للمزارعين فيما يتعلق بالعمليات الزراعية التى تجرى علي مختلف المحاصيل الحقلية والبستانية المستهدفة في هذا التوقيت، وأيضًا توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لمختلف المحاصيل المستهدفة للحصول علي أعلى إنتاجية ممكنة، أيضا التوعية بمخاطر استخدام المبيدات وكيفية الإستخدام الآمن لها، و البدائل المتاحة للمبيدات الكيميائية.

وتم أيضًا توعية المزارعين بالتغيرات المناخية وآثارها السلبية على هذه المحاصيل وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى الآفات والأمراض التى تصيب المحاصيل المستهدفة وكيفية مكافحتها خاصة دودة الحشد في القمح.

كما تناولت الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق أهمية ترشيد إستخدام المياه والطرق الزراعية الحديثة التى تقلل من إستهلاك المياه وتعظم من إنتاجية كل من المحاصيل المستهدفة وفي الإنتاج الحيوانى تم التركيز علي طرق التسمين، ومكونات الأعلاف اللازمة للتسمين ومعدل التحويل وكيفية إختيار حيوان اللحم. وقد جرت مناقشات مستفيضة مع المزارعين تم خلالها الإجابة على إستفساراتهم من السادة الخبراء المشاركين فى هذه الفرق.

وشارك في تنفيذ أنشطة هذه الفرق الإرشادية(68) خبير فنى من خبراء مركز البحوث الزراعية من معاهد: الإرشاد الزراعى، و المحاصيل الحقلية، ووقاية النبات، وأمراض النباتات، والبساتين، والمحاصيل السكرية، والإنتاج الحيوانى، والمعمل المركزى لبحوث الحشاءش. وذلك بالاشتراك مع المهندسين الزراعيين التابعين للإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومديريات الزراعة.

وتأتي هذه الأنشطة الإرشادية في ضوء مبادرة مركز البحوث الزراعية لنشر الفرق الإرشادية الريفية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى فى 22 محافظة من محافظات الجمهورية.

IMG-20240112-WA0019

IMG-20240112-WA0020

IMG-20240112-WA0018

IMG-20240112-WA0016

IMG-20240109-WA0004

IMG-20240112-WA0015

IMG-20240112-WA0014

IMG-20240112-WA0013

IMG-20240112-WA0012

IMG-20240112-WA0010

IMG-20240112-WA0011

IMG-20240112-WA0009