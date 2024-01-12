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الجمعة 12 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الوزير البريطاني للقوات المسلحة: ندرس اتخاذ المزيد من الإجراءات على أساس فردي

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قال وزير الدولة البريطاني للقوات المسلحة، جيمس هيبي، إن تحركهم بالأمس بالتعاون مع امريكا الليلة الماضية كان دفاعا عن النفس، وسنرى الأيام القليلة المقبلة ما إذا كانت هجمات الحوثيين ستتوقف. 

واضاف وزير الدولة البريطاني للقوات المسلحة، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، انهم يدرسون اتخاذ المزيد من الإجراءات على أساس فردي، والعمل على حماية حركة الشحن في البحر الأحمر.

وتابع وزير الدولة البريطاني للقوات المسلحة، ان الجماعات المتحالفة مع إيران في الشرق الأوسط كانت نشطة للغاية في الشهرين الماضيين، ولذلك استلزم الأمر تحركا للعمل على وقف العمليات في هذه المنطقة.

الإجراءات الحوثيين القاهرة الاخبارية البحر الاحمر جيمس هيبي