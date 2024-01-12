تعرف على الخدمات الصحية المقدمة بمركز صحة أول دمياط

تابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط جولاته بمرور مفاجىء على مركز صحة اول بدمياط ، حيث تابع الانضباط الادارى بالمركز وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالاضافة الى توافر الادوية والمستلزمات الطبية و الأكسجين وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات .

كما تابع وكيل وزارة الصحة في دمياط تواجد الاطباء و الاطقم الطبية تبعا لجداول النوبتجيات الموضوعة بالمركز.

ويخدم مركز صحة اول دمياط ١٣٢٠٩١ نسمة ويقدم الخدمات التى تشمل الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية وعيادات الأسنان و متابعة الأطفال و متابعة الحوامل وتنظيم الأسرة والمشورة و المعمل و الصيدلية وإصدار شهادات المواليد والوفيات و التطعيمات وتطعيمات المسافرين والتثقيف الصحى وخدمات صحة البيئة و صرف الألبان الصناعية والعلاج الطبيعي.

بالاضافة الي خدمات المبادرات الرئاسية الصحية و التى تشمل دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأعتلال الكلوى و صحة الأم والجنين والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثى الولادة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية وفحص المقبلين على الزواج والرعاية الصحية والنفسية للمسنين وحملة قلبك أمانة.



وتحرك الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة دمياط ضمن المتابعات المستمرة لوكيل الوزارة لسير العمل و تقديم الخدمة الطبية للمواطنين و الاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى المحافظة .

وقام وكيل وزارة الصحة بدمياط بمرور مفاجىء على مستشفي الرمد ،حيث تابع الانضباط الادارى و تواجد الاطقم الطبية على رأس العمل.

و بناءا على ذلك احال وكيل وزارة الصحة بدمياط المدير المناوب للمستشفى للتحقيق حيث وجد جدول النوبتجيات غير معد بالشكل المطلوب.