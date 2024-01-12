إسرائيل تعلن نيتها الدفاع عن نفسها أمام المحكمة الدولية

تعتزم إسرائيل، التي تواجه اتهامات بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، الدفاع عن حروبها في قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة.

يأتي هذا بعد يوم واحد من انتقاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتلك الاتهامات، حيث وصفها بأنها نوع من النفاق الفاضح الذي "يصرخ حتى عند أعلى السماء"

وأبدت إسرائيل نفيها تجاه الاتهامات التي وجهتها جنوب أفريقيا أمس، في إطار إحدى أكبر القضايا التي تُعرض على المحكمة الدولية.

وطلب محامون من جنوب أفريقيا إصدار أمر فوري بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع الساحلي المحاصر الذي يضم 2.3 مليون فلسطيني.

واتهمت إسرائيل جنوب إفريقيا بأنها “الذراع القانونية ” لحماس .