تعرف على البرنامج التأهيلي لـ"رضا سليم وعبدالقادر"

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله البرنامج التأهيلي لثنائي الفريق أحمد عبد القادر ورضا سليم والتي لحقت بهم الإصابة بعد أن حرمتهما من مباريات و تدريبات الفريق الجماعية خلال الفترة الماضية.

وحصل عبد القادر ورضا سليم على راحة مع باقي لاعبي الأهلي بسبب توقف المسابقات المحلية والقارية لإقامة بطولة أمم أفريقيا يوم 13 يناير الجاري بكوت ديفوار، وأدى الثنائي برنامجا تأهيليا الفترة الماضية للتعافي من الإصابة التي تعرض لها .

ويعاني أحمد عبد القادر من إصابة بمزق في العضلة الخلفية فيما أجرى رضا سليم جراحة في الكتف بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي بالدوري الأفريقي خلال نوفمبر الماضي.

وعاد الأهلي للتدريبات أمس ، الخميس، بعد راحة حصل عليها منذ التتويج ببطولة السوبر المصرى بالإمارات يوم 28 ديسمبر الماضي ، وتعافى بعض المصابين للشفاء فيما مازال الثنائي عبد القادر ورضا سليم لفترة تصل لـ 10 أيام قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

ولا يرتبط الأهلي بأي منافسات محلية أو خارجية خلال الفترة الحالية بعد الاعتذار عن كأس الرابطة التي إنطلقت النسخة الثالثة منها الأثنين الماضي وستكون أول مباراة رسمية للأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير أحد يومي 16 و17 فبراير المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها.