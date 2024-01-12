أسعار الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 12 يناير 2024

الجمعة 12/يناير/2024 - 09:19 ص

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في الجهاز المصرفي بداية تداولات اليوم الجمعة اجازة البنوك، و سجل متوسط سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وسجل أدنى سعر للدولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع داخل بنوك مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية. في المقابل، سجل أعلى سعر للدولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، و30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.

أما في بنوك التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، الإسكندرية، التجاري وفا، كريدي أجريكول، فيصل الإسلامي، وغيرها، سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.