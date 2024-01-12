زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب أفغانستان

الجمعة 12/يناير/2024 - 09:05 ص

أعلن المركز القومي الأفغاني لرصد الزلازل أن زلزالًا بلغت شدته 3.4 درجة على مقياس ريختر ضرب أفغانستان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وأفاد المركز في تغريدة على منصة "إكس" بأن الزلزال سُجل في الساعة الرابعة صباحًا و51 دقيقة بالتوقيت المحلي، وتم رصد مركزه على عمق 17 كيلومترًا عند خط عرض 36.54 درجة وخط طول 71.60 درجة.

لم تتوفر معلومات إضافية حتى الآن بشأن حدوث أضرار نتيجة للزلزال، ويبقى السؤال حول تأثيره على المنطقة دون إجابة واضحة. وأشار المركز إلى أنه في اليوم السابق، تعرضت أفغانستان لزلزال قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر، تم رصده على عمق 220 كيلومترًا عند خط عرض 36.48 درجة