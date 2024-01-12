نعرف على تاريخ مواجهات مصر وموزمبيق

تنطلق منافسات بطولة كاس امم افريقيا 2023 يوم الأحد المقبل، الموافق 13 يناير 2024، بمباراة كوت ديفوار ضد غينيا بيساو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتضن ملعب «الحسن واتارا الأولمبي» في مدينة أبيدجان الإيفوارية المباراة الافتتاحية للعُرس الأفريقي الأغلى والأهم.



تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد موزمبيق

البداية كانت في عام 1986 في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ15، بدور المجموعات وفاز وقتها الفراعنة بهدفين دون رد.

ثم تجدد اللقاء في عام 1998 في إطار منافسات بطولة أمم أفريقيا 1998، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، وحسم منتخب مصر المباراة بثنائية نظيفة أحرزها المهاجم المخضرم حسام حسن.

ثم المواجهة الثالثة كانت في إطار منافسات بطولة كأس أمم 2010، بدور المجموعات أيضًا لكن ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، وحسم الفراعنة اللقاء بهدفين دون رد من توقيع داريو كان بالخطأ في مرماه والمهاجم محمد ناجي جدو.



وفي المواجهة الرابعة التقى المنتخبين في إطار تصفيات كأس العالم 2014، وفاز الفراعنة بمباراة الجولة الأولى من المجموعة ج بهدفين دون مقابل بأقدام المدافع محمود فتح الله والمهاجم محمد زيدان.

أما في مباراة الإياب انتصر الفراعنة بهدف دون رد أحرزه النجم المصري محمد صلاح على ملعب ماشافا بدولة موزمبيق.



موعد مباراة منتخب مصر وموزمبيق

مباراة مصر القادمة تنطلق مساء يوم الأحد المقبل، الموافق 14 يناير على استاد فيليكس هوفويت بوانيي في الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى والافتتاحية من المجموعة الثانية بمسابقة كأس الأمم الأفريقية 2023.