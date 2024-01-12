منتخب مصر يواصل استعداداته لانطلاق بطولة أمم إفريقيا

يواصل منتخب مصر الأول بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة موزمبيق الأحد المقبل في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة الأمم الأفريقية التي تحتضنها كوت ديفوار وتنطلق غدا السبت وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.



ومن المنتظر أن يستقر فيتوريا على التشكيل الأقرب للمباراة الافتتاحية للفراعنة، خلال تدريبات اليوم، كما ينوى وضع الخطة التي يقترب من خوض اللقاء بها، لتحقيق انطلاقة طريقة في البطولة.



ويسعى فيتوريا إلى إعادة منتخب مصر مجددًا لمنصة التتويج بلقب أمم أفريقيا بعد غياب 14 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر التاريخ، إذ يخطط خلال النسخة 34، لكسر النحس الذى لازم كتيبة الفراعنة بعدما خسروا نهائيين سابقين للبطولة فى نسختي 2017 و2021، على يد الكاميرون والسنغال.



وضمت قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة أفريقيا 27 لاعباً هم: حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر إبرهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين - محمود حمادة

الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

كوت ديفوار تستضيف النسخة الـ34 من كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

ويسعى المنتخب الوطني، صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب بـ7 ألقاب لتعزيز رقمه وتحقيق اللقب للمرة الثامنة بعد فترة غياب عن التتويجات القارية منذ نسخة أنجولا 2010.

يفتتح الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة موزمبيق 14 يناير في السابعة مساءً، قبل مواجهة غانا 18 يناير في العاشرة مساءً، على أن يختتم مواجهات دور المجموعات بمواجهة كاب فيردي يوم 22 يناير في العاشرة مساءً.