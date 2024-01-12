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الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تطالب بعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن بعد القصف الأمريكي على الحوثيين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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طالبت روسيا، اليوم الجمعة، بعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي لمناقشة الضربات الأمريكية البريطانية المشتركة التي نفذت ضد مواقع الحوثيين في اليمن.

واليوم الجمعة، بعد تنفيذ الهجوم المشترك من أمريكا وبريطانيا على الحوثيين، نشرت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بيانًا مشتركًا، مؤكدين أنهم لن يترددوا في الدفاع عن الأرواح وحماية تدفق التجارة عبر أحد أهم الممرات المائية في العالم.

كما أضاف البيان المشترك، أن أمريكا وحلفاؤها يهدفون إلى استعادة الاستقرار في منطقة البحر الأحمر، لذلك قاموا بمهاجمة مواقع الحوثيين في اليمن، مستهدفين البنية التحتية للحوثيين وتدمير المواقع التي يهاجموا من خلالها السفن في البحر الأحمر.

وأكد مسؤول أمريكي، أن الضربات التي تنفذ ضد الحوثيين بقيادة أمريكا وبريطانيا، تتم تنفيذها بالطائرات والسفن والغواصات مستهدفة جميع مواقع الحوثيين في صنعاء وصعدة والحديدة وذمار وتعز.

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