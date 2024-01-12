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الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع الأمريكي: ضرباتنا رسالة للحوثيين حتى يوقفوا هجماتهم

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
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أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الجمعة، أن الضربات التي نفذتها أمريكا وبريطانيا كانت رسالة للحوثيين ليعرفوا أنهم سوف يتحملون المزيد من التكاليف إذا لم يوقفوا هجماتهم على السفن في منطقة البحر الأحمر.

وأوضح أوستن في بيان له: إن هذه العملية الهدف منها تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على تعريض البحارة للخطر وتهديد التجارة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وتلك الضربات التي نفذتها أمريكا وبريطانيا كانت رسالة للحوثيين ليعرفوا أنهم سوف يتحملون المزيد من التكاليف بمهاجمتهم الملاحة بالبحر الأحمر.

ونفذت القوات الأمريكية البريطانية 5 غارات استهدفت مواقع الحوثيين في مديرية الجند بمحافظة تعز، كما شنت القوات الأمريكية والبريطانية 3 غارات جوية مستهدفة مطار الحديدة التي يقع بمدينة الحديدة في اليمن.

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