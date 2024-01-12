الخارجية السعودية: نتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية في البحر الأحمر والغارات على مواقع باليمن

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، عن بالغ القلق حيال العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات على مواقع باليمن، جاء ذلك بعد الأحداث التي تشهدها منطقة البحر الأحمر وتنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ضربات على مواقع الحوثيين مستهدفة البنية التحتية للحوثيين في اليمن.

ومنذ قليل، نفذت القوات الأمريكية البريطانية 5 غارات استهدفت مواقع الحوثيين في مديرية الجند بمحافظة تعز، كما شنت القوات الأمريكية والبريطانية 3 غارات جوية مستهدفة مطار الحديدة التي يقع بمدينة الحديدة في اليمن.

كما ردت جماعة الحوثيون على الضربات الأمريكية البريطانية المشتركة بعدة صواريخ من الحديدة باتجاه البحر الأحمر، مستهدفين السفن الامريكية والبريطانية.

أعلن مسؤول أمريكي، أن الضربات التي نفذتها أمريكا وبريطانيا ضد مواقع الحوثيين في اليمن انتهت ولكن نحتفظ بحق الرد إذا تواصلت التهديدات.