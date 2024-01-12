رئيس وزراء بريطانيا: قواتنا البحرية ستقوم بدوريات مستمرة في البحر الأحمر

قال رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، اليوم الجمعة، بعد تنفيذ الضربات الأمريكية البريطانية على مواقع الحوثيين في اليمن، أن القوات البحرية البريطانية ستقوم بدوريات مستمرة في البحر الأحمر كجزء من عملية "حارس الازدهار".

كما أضاف سوناك، أن الهجمات الأمريكية البريطانية المشتركة على الحوثيين الهدف منها الحد من قدرات جماعة الحوثي العسكرية، وأن تلك الاستهداف نابع من مبدأ الدفاع عن النفس.

كما أشار رئيس الوزراء البريطاني، إلى الهجمات المتتالية التي يقوم بها جماعة الحوثيين في البحر الأحمر رغم التحذيرات المتكررة من الغرب.

ومنذ قليل، أطلق الحوثيون عدة صواريخ من الحديدة باتجاه البحر الأحمر بعد القصف الأمريكي والبريطاني الذي استهدف عدة مواقع للحوثيين في اليمن.

ونفذت القوات الأمريكية البريطانية 5 غارات استهدفت مواقع الحوثيين في مديرية الجند بمحافظة تعز، كما شنت القوات الأمريكية والبريطانية 3 غارات جوية مستهدفة مطار الحديدة التي يقع بمدينة الحديدة في اليمن.

أعلن مسؤول أمريكي، أن الضربات التي نفذتها أمريكا وبريطانيا ضد مواقع الحوثيين في اليمن انتهت ولكن نحتفظ بحق الرد إذا تواصلت التهديدات.