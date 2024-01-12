الحوثيون يطلقون عدة صواريخ من الحديدة باتجاه البحر الأحمر

أفادت "سكاي نيوز" عربية نقلًا عن مصادر لها، اليوم الجمعة، أن الحوثيون أطلقوا عدة صواريخ من الحديدة باتجاه البحر الأحمر بعد القصف الأمريكي والبريطاني الذي استهدف عدة مواقع للحوثيين في اليمن.

ومنذ قليل، نفذت القوات الأمريكية البريطانية 5 غارات استهدفت مواقع الحوثيين في مديرية الجند بمحافظة تعز، كما شنت القوات الأمريكية والبريطانية 3 غارات جوية مستهدفة مطار الحديدة التي يقع بمدينة الحديدة في اليمن.

أعلن مسؤول أمريكي، أن الضربات التي نفذتها أمريكا وبريطانيا ضد مواقع الحوثيين في اليمن انتهت ولكن نحتفظ بحق الرد إذا تواصلت التهديدات.