مسؤول أمريكي: الضربات ضد الحوثيين انتهت ولكن نحتفظ بحق الرد إذا تواصلت التهديدات

أعلن مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، أن الضربات التي نفذتها أمريكا وبريطانيا ضد مواقع الحوثيين في اليمن انتهت ولكن نحتفظ بحق الرد إذا تواصلت التهديدات.

ومنذ قليل، نفذت القوات الأمريكية البريطانية 5 غارات استهدفت مواقع الحوثيين في مديرية الجند بمحافظة تعز، كما شنت القوات الأمريكية والبريطانية 3 غارات جوية مستهدفة مطار الحديدة التي يقع بمدينة الحديدة في اليمن.

وأكد مسؤول أمريكي، أن الضربات التي تنفذ ضد الحوثيين بقيادة أمريكا وبريطانيا، تتم تنفيذها بالطائرات والسفن والغواصات مستهدفة جميع مواقع الحوثيين في صنعاء وصعدة والحديدة وذمار وتعز.