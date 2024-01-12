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الجمعة 12 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسؤول أمريكي: الضربات ضد الحوثيين انتهت ولكن نحتفظ بحق الرد إذا تواصلت التهديدات

غارات أمريكية في
غارات أمريكية في اليمن
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أعلن مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، أن الضربات التي نفذتها أمريكا وبريطانيا ضد مواقع الحوثيين في اليمن انتهت ولكن نحتفظ بحق الرد إذا تواصلت التهديدات.

ومنذ قليل، نفذت القوات الأمريكية البريطانية 5 غارات استهدفت مواقع الحوثيين في مديرية الجند بمحافظة تعز، كما شنت القوات الأمريكية والبريطانية 3 غارات جوية مستهدفة مطار الحديدة التي يقع بمدينة الحديدة في اليمن.

وأكد مسؤول أمريكي، أن الضربات التي تنفذ ضد الحوثيين بقيادة أمريكا وبريطانيا، تتم تنفيذها بالطائرات والسفن والغواصات مستهدفة جميع مواقع الحوثيين في صنعاء وصعدة والحديدة وذمار وتعز.

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